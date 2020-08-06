نادين نجيم: دموعي لا تجف.. وجهي سيترمم ولكن النفسية لن تشفى أبدا

عادت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وعلّقت على التجربة الصعبة التي عاشتها لحظة إنفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

ونجت الفنانة اللبنانية من الموت بأعجوبة، وخضعت لعملية جراحية نتيجة جروح تعرضت لها.

وكتبت الفنانة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني، بشكر الله كل ثانية ولادي بخير”.

وأضافت انجمة اللبنانية: “وجهي بيترمم، الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب”.

وتابعت الفنانة: “عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات، عم صلي للكل، أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك، الله يكون بعون كل المصابين”.

وأدى إنفجار بريوت، إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات وخسائر بشرية كبيرة تخطت الـ137 شهيد، وأكثر من 5000 جريح وعدد من المفقودين.