نادين نجيم عن برنامج “رامز مجنون رسمي”: هذا إسمه عذاب!

أكدت النجمة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم، أنها لن تستطيع أن تتحمل مقالب ​البرنامج الرمضاني “رامز مجنون رسمي”، في حال كانت مكان الضيوف.

وكتبت نادين نجيم، عبر صفحتها على تويتر:”لو كنت مع رامز جلال كنت رحت غيبوبة لحد ما خلصت الحلقة، أكيد يا ربي دخيلك ولا ممكن أعملها لاء لاء لاء، هيدا إسمه عذاب مش ضرب جنون”.

للتذكير، ناشدت الحقوقية المصرية نهاد أبو القمصان، النيابة العامة المصرية، بالتدخل لوقف عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وأكدت الحقوقية والتي تشغل منصب رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، حسب موقع مجلة “سيدتي”، أن البرنامج يمثل جريمة تحريض على ارتكاب العنف والتعذيب.

كما تقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام بأول بلاغ رسمي ضد رامز جلال، للنائب العام، بسبب برنامجه “رامز مجنون رسمي”.

ومن جهته، شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجوما على برنامج “رامز مجنون رسمي” وانتقد ضيوفه من النجوم الذين يقبلون التعرض للإهانة والتعذيب.‏