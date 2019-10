نادين نجيم عن حريق لبنان: “النيران أكلت بيوتنا وشعبنا”!

View this post on Instagram

مشهد موجع … لبنان يلي كنت شوفو جنة عل ارض صار جهنم عل ارض نيران أكلت جبالنا و بيوتنا وشعبنا وتركتنا بلا يد ولا حيلة ناطرين صرختنا توصل للمسؤولين البيئة المهملة والتلوث رح يوصلنا لنتائج مبكية بعرف يلي صار عوامل طبيعية بس لما تكون غاباتنا نظيفة و دولتنا مأمنة وسائل الوقاية والتجهيزات في حالات الطوارئ كنا قدرنا نسيطر عل وضع … يا رب ارحمنا لانه يلي على ارض ما عم يرحمونا