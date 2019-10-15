نادين نجيم عن حريق لبنان: “النيران أكلت بيوتنا وشعبنا”!

عبرت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، عن حزنها الشديد، بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له بلدها، فجر اليوم الثلاثاء، بإحتراق العديد من المناطق.

ونشرت النجمة مقطع فيديو عن هول الحريق وقالت: “هذا موجع … لبنان يلي كنت شوفو جنة عل أرض صار جهنم عل أرض”.

وأضافت الفنانة: “نيران أكلت جبالنا وبيوتنا وشعبنا وتركتنا بلا يد ولا حيلة، ناطرين صرختنا توصل للمسؤولين”.

وتابعت نادين نجيم: “البيئة المهملة والتلوث رح يوصلنا لنتائج مبكية”.

وأوردت الفنانة: “بعرف يلي صار عوامل طبيعية بس لما تكون غاباتنا نظيفة ودولتنا مأمنة بوسائل الوقاية والتجهيزات في حالات الطوارئ، كنا قدرنا نسيطر عل وضع”.

وختمت النجمة اللبنانية كلامها بالدعاء لبلادها قائلة: “… يا رب ارحمنا لأنه يلي على الأرض ما عم يرحمونا “.

وشب حريق هائل فجر الثلاثاء، على عدد من الغابات بشمال وجنوب لبنان، وساهمت الرياح الشديدة في إمتداد النيران لتصل لعدد من المساكن.