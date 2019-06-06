نادين نجيم: “لن أعود إلى الهيبة ولا خلافات بيني وبين تيم حسن وسيرين”

توجت “نادين نجيم”، تألقها ونجاحها في مسلسل “خمسة ونص”، بإطلالة تلفزيونية، تحدثت فيها عن كواليس العمل، والظروف التي رافقته.

وفي حلقة خاصة مع الإعلامي “محمد قيس”، وضعت “نادين نجيم”، النقاط على حروف بعض الخلافات العالقة مع زميلات الوسط، فاتحة صفحة جديدة.

وأشارت الفنانة اللبنانية، إلى أنّ الأرقام الكبيرة التي حققها “خمسة ونص”، هي أكبر دليل على نجاحه، والذي جاء نتيجة لطرحه مواضيع حياتية.

وذكرت “نادين نجيم”، أنها المرّة الأولى التي تحصد فيها نجاحًا بهذه الضخامة على المستوى العربي، من خلال تفاعل الجمهور العربي مع “خمسة ونص”.

وعن علاقتها بالفنان السوري “تيم حسن”، أكدت “نادين نجيم”، أنها أحبت الكيمياء بينه وبين “سيرين عبد النور” في “الهيبة- الحصاد”، وتمنت له التوفيق في “الجزء الرابع”.

وفي نفس السياق، نفت “نادين نجيم”، إمكانية مشاركتها في الجزء الرابع للمسلسل، مؤكدة أنها أصبحت خارج “الهيبة”.

أما عن الفنان “قصي خولي”، فأكدت أنه كان يقبّل رأسها بعد كل مشهد بينهما، وكان يقول لها “ما أحلاكِ”، مثنيًا على أدائها.

وردت “نادين نجيم” على خلافاتها مع “سيرين عبد النور”، قائلة، بأنّ الخلافات يمكن أن تحصل أحيانا بين الأخوة، وما حصل بينهما كان مجرد تفاهم وانتهى، ولا يوجد حاليا أي مشكلة بينهما.