نادين نجيم ومعتصم النهار يجتمعان مجددا في عمل واحد قريبا

اجتمع النجمين، اللبنانية نادين نسيب نجيم، والسوري معتصم النهار، مجددا في عمل واحد، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا سابقا.

هذا وإنضم النجم معتصم النهار، لمسلسل “صالون زهرة”، والذي تقوم ببطولته نادين نسيب نجيم.

وحسب موقع “ET بالعربي”، فإن الفنان سامر إسماعيل كان مرشحاً للدور قبل معتصم لكنه إعتذر.

والمسلسل من النوع الكوميدي ويسلط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت والضرر الذي يلحق بصالون زهرة.

كما ستظهر الجروح الموجودة بوجه نادين نجيم خلال إصابتها في الإنفجار، كجزء من سياق القصة.

والعمل من إخراج جو بوعيد، ويتألف من 15 حلقة.

ومن المحتمل أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد في شهر مارس 2021.