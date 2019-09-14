نادين نسيب نجيم أفضل ممثلة عربية في 2019

الوطني
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نادين نسيب نجيم أفضل ممثلة عربية في 2019
بقلم نادية بن طاهر

تحصلت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، على جائزة أفضل ممثلة عربية، لعام 2019، خلال فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، في مصر، أمس الجمعة.

وفازت نادين نجيم، بجائزتها، عن دورها في مسلسلها خلال شهر رمضان 2019، “خمسة ونص”.

واستلمت النجمة اللبنانية الجائزة، في حفل أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور كوكبة من الفنانين والنجوم العرب.

للتذكير، فازت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، خلال فعاليات ذات المهرجان، بجائزة أفضل مطربة عربية شابة في 2019.


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