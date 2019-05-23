نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للعديد من الإنتقادات، بسبب دورها في مسلسل “خمسة ونص”، والذي يتم عرضه في رمضان.

حيث تم اتهام النجمة اللبنانية، باستغلال جمالها، وتكرار نفس سيناريوهات قصص الحب، بكل مسلسلاتها.

هذه الانتقادات، دفعت بنادين نجيم للرد، في تغريدة، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، قائلة: “يا ضيعان التعب ويا ضيعان كل هل السنين بهيك حكي، مارح أحكي عن أدواري سمرا ونص يوم ولو وعشق النساء، وولأنه موجودين”.

وأضافت نادين: “الكل بيعرف أنا شو قدمت وشو نوعت، وما وصلت لهون بجمالي أبدا، الحلوين كتار والناجحين قلال”.

ومن جهته، بطل مسلسل “خمسة ونص”، الفنان السوري، قصي خولي، دافع عن نادين في تغريدة قال فيها: “نادين النجاح والاستمرار وأنو الإنسان يقدر يحقق نتائج كويسة بحياتو تحبها وتحترمها الناس، وخصوصًا بمجالنا يتتطلب صدق شراكة ومحبة وإيمان بالآخر وهذا يلي جمعنا، الله يوفقك يا غالية”.

للإشارة، مسلسل “خمسة ونص”، من بطولة نادين نسيب نجيم، وقصي الخولي، ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “الصباح ميديا”.