نادين نسيب نجيم تصدم جمهورها وتعلن إنفصالها رسميا عن زوجها

صدمت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، جمهورها، بإعلانها رسميا، عن خبر إنفصالها عن زوجها المهندس هادي الأسمر، بعد زواج دام 8 سنوات.

وأعلنت نادين نجيم، خبر طلاقها، عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب..”.

وتابعت الفنانة: “لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ..”.

وأضافت بطلة مسلسل خمسة ونص: ” ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار، الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم لنا”.