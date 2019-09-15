نادين نسيب نجيم تصدم جمهورها وتعلن إنفصالها رسميا عن زوجها

صدمت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، جمهورها، بإعلانها رسميا، عن خبر إنفصالها عن زوجها المهندس هادي الأسمر، بعد زواج دام 8 سنوات.
وأعلنت نادين نجيم، خبر طلاقها، عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب..”.
وتابعت الفنانة: “لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ..”.
وأضافت بطلة مسلسل خمسة ونص: ” ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار، الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم لنا”.
القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا … ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا… 😔🙏🏻
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) September 14, 2019
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