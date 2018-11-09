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نادي أدباء المهجر يحتفي بميهوبي

فن وثقافة
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نادي أدباء المهجر يحتفي بميهوبي
بقلم مصطفى.ق

إحتفى نادي أدباء المهجر بوزير الثقافة عز الدين ميهوبي من خلال ترجمة كتاباته الأدبية.

وجسد النادي فكرة ترجمة باكورة أعماله الشعرية “في البدء كان أوراس” الذي صدر في 1985.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية في تويتر :وإنا إذ أشكر لأعضاء النادي هذه اللفتة الكريمة.

أتمنى أن تتسع دائرة التواصل بين أدباء الجزائر ضمن شبكة للتعارف والتفاعل واقتراح مبادرات للترجمة والمشاركة في المحافل الأدبية.


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