نادي أقبو لكرة القدم إناث يتوج بكأس الدورة الوطنية

توج فريق نادي كرة القدم إناث لأقبو بكأس الدورة الرابعة من الدورة الدولية لكرة القدم النسوية داخل القاعة. والتي أخذت هذه السنة طابع وطني بسبب غياب فرق أجنبية عن المشاركة نتيجة ظروف الجائحة وغلاء تذكرة السفر.

كما عادت المرتبة الثانية بهذه المنافسة الكروية الى، شبلات فريق الأمن الوطني، فيما أحرز فريق النادي الرياضي لقالمة على المرتبة الثالثة. يذكر أن هذه الدورة التي فاز بها نادي أقبو إقتصرت فيها المشاركة على ستة فرق نظرا للظروف الوبائية.

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وكان من المقرر أن تشارك إلى جانب نادي أقبو أربعة دول أجنبية في الدورة الدولية لكرة القدم النسوية داخل القاعة. في دورتها الرابعة التي ستحتضنها مدينة أقبو بولاية بجاية ما بين 28 أكتوبر الى غاية الفاتح نوفمبر من هذه السنة الجارية. على غرار فرنسا. إسبانيا تونس والمغرب.

ولم تشارك هذه المنتخبات بسبب الظروف الوبائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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كشفت آخر إحصائيات لجامعة “جونز هوبكنز“، أن الوفيات بفيروس كورونا حول العالم قاربت الـ5 ملايين حالة وفاة. كما تجاوز عدد الإصابات 246 مليون حالة.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى غاية صبيحة السبت 4 ملايين و963 ألف و256 حالة وفاة. وفي المقابل ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 246 مليون و36 ألف و270 إصابة مؤكدة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالوباء، بـ45.6 مليون إصابة. تليها الهند بـ 34.2 مليون إصابة، والبرازيل بحوالي 21.7 مليون حالة.

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