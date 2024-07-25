نادي أقبو للسيدات يتعرف على برنامجه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أمس الأربعاء، قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، والتي يشارك فيها نادي أقبو.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ستقام الأدوار التصفوية الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا، بالجزائر من 22 إلى 31 أوت، بملعبي “5 جويلية” و”نيلسون مانديلا”.

وسيشارك في هذه الدورة التصفوية أربعة أندية، وهي نادي أقبو (الجزائر)، نادي توت عنخ آمون (مصر)، نادي سوسة (تونس)، نادي الجيس الملكي (المغرب).

وسيجري هذا الدور التصفوي، في شكل بطولة مصغرة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول ليمثل منطقة شمال إفريقيا، في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

وستلعب مباريات هذه الدورة التصفوية، وفق البرنامج التالي:

اليوم الأول: 24 أوت 2024

الجيش الملكي ـ نادي أقبو (الساعة 17:00) ملعب (5 جويلية)

النادي الرياضي سوسة ـ توت عنخ آمون الساعة (20:00)، ملعب (5 جويلية)

اليوم الثاني: 27 أوت 2024

النادي الرياضي سوسة ـ الجيش الملكي (الساعة 17:00) ملعب (5 جويلية)

توت عنخ آمون ـ نادي أقبو، الساعة (20:00)، ملعب (5 جويلية)

اليوم الثالث: 30 أوت 2024

نادي أقبو ـ النادي الرياضي سوسة الساعة (18:00)، ملعب (5 جويلية)

الجيش الملكي ـ توت عنخ آمون، الساعة (18:00)، ملعب (نيلسون مانديلا).