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الرياضة

نادي أقبو يعلن تعاقده مع عادل غانم

بقلم عزيز طالبي
نادي أقبو يعلن تعاقده مع عادل غانم
أقبو
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أعلن نادي أولمبي أقبو تعاقده مع متوسط الميدان، غانم عادل، قادما من نادي مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وفالت إدارة أولمبي أقبو إنها تعاقدت مع لاعب موهوب ويتمتع برؤية رائعة وقدرة كبيرة منذ ظهوره الأول مع فريق شباب الدار البيضاء.
وسبق للاعب عادل غانم أن خاض تجربة احترافية مع نادي فالمييرا أف سي الناشط في دوري الدرجة الأولى في لاتفيا، بنظام الإعارة.
كما شارك مع فريقه المتوج بلقب الدوري اللاتفي، في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

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