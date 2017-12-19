نادي إسباني يدخل خط التعاقد مع سليماني

أشار موقع “غول ديجيتال” الإسباني، لإهتمام نادي ديبورتيفو ألافيس الناشط في الليغا الإسبانية بخدمات الدولي الجزائري إسلام سليماني.

حيث أكد الموقع أن النادي الباسكي يرى في مهاجم شباب بلوزداد سابقا الخيار الأمثل لتدعيم خطه الأمامي خلال فترة التحويلات الشتوية.

في الوقت الذي أشار المصدر، أن نادي ألافاس سيكون أمام منافسة كبيرة من إدارة سبورتينغ لشبونة التي تريد إستعادة هدافها السابق.

للإشارة، فإن سليماني بات أيضا محل إهتمام كل من ستوك سيتي وواستبروميتش اللذان يراقبانه منذ فترة حسب الصحافة البريطانية.