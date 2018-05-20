نادي إنجليزي جديد ينظم  للصراع على خدمات براهيمي

أبدى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، إهتمامه بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ورغبته في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن إهتمام نادي ولفرهامبتون، بياسين براهيمي، جاء من خلال المدرب الحالي للفريق، نونو إسبيريتو سانتو.

حيث أبدى إسبيريتو سانتو، رغبته في التعاقد مع براهيمي، لمعرفته الجيدة لقدرات اللاعب، بحكم تدريبه نادي بورتو، في السابق.

وتسعى إدارة ولفرهامبتون، لإستغلال علاقاتها الجيدة مع نادي بورتو، لضمان صفقة ياسين براهيمي، وخطفه من الأندية الراغبة في خدماته، على غرار إيفرتون، وبشيكتاش.

يذكر أن نادي ولفرهامبتون، سيلعب الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن إحتل صدارة “التشامبينشيب” هذا الموسم، برصيد 99 نقطة.