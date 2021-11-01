نادي الأبيار يصطدم بالإفريقي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد “سيدات”

بلغ فريق الأبيار الجزائري نهائي البطولة العربية لكرة اليد للسيدات المُقامة بتونس بعد تغلبه على نادي بومرداس في الدور نصف النهائي ليضرب موعدا للنادي الإفريقي التونسي في النهائي الموعود.

وتأهل النادي الإفريقي لكرة اليد سيدات، اليوم الاثنين، إلى نهائي البطولة العربية المقامة حاليا في تونس، وذلك بعد فوزه في الدور نصف النهائي على فريق الزهراء التونسي بنتيجة (20–19).

وشهد الشوط الأول تفوق النادي الإفريقي على الزهراء بنتيجة (11-9)، ونالت جيهان بالشيخ لاعبة النادي الإفريقي، جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وسيُلاقي الإفريقي في الدور النهائي فريق الأبيار الجزائري الذي تغلب على بومرداس، بنتيجة (22–20)، وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح بومرداس بنتيجة (15 -13)، وحصلت سارة عزي لاعبة بومرداس، على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء.

ويُذكر أن الإفريقي والأبيار تقابلا في الجولة الثانية من الدور الأول، وكانت الغلبة للفريق الجزائري (24-20).

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وستلتقي فتيات الزهراء بنادي بومرداس غدا الثلاثاء في اطار المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث بقاعة نابل بداية من منتصف النهار.

بينما يلتقي النادي الافريقي مع نادي الابيار الجزائري في الدور النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات المقرر غدا الثلاثاء بقاعة الحمامات انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.

ويهدف مُمثل العاصمة الجزائرية للتتويج بالبطولة العربية والعودة إلى الجزائر باللقب الغالي.