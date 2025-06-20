نادي الأبيار يضرب موعدا مع شبيبة سكيكدة في نهائي كأس الجزائر لكرة اليد

حسم ناديا شبيبة سكيكدة ونادي الأبيار، مساء اليوم الجمعة، تأهلهما إلى نهائي كأس الجمهورية لكرة اليد (أكابر رجال).

ليضربا موعدًا ناريًا في النهائي المنتظر. بعدما واصلت شبيبة سكيكدة عروضها القوية هذا الموسم، ونجحت في بلوغ النهائي بتحقيقها فوزا عريضا على شباب برج بوعريريج بنتيجة 23-14.

وفي مواجهة نصف النهائي الثاني، حقق نادي الأبيار تأهلًا ثمينًا بعد فوزه على أولمبي الوادي بنتيجة 26-24.

بهذا التأهل، يضرب نادي الأبيار موعدًا ناريًا في النهائي مع شبيبة سكيكدة. في مواجهة واعدة يسعى فيها كلا الفريقين إلى التتويج باللقب.

ومن المنتظر أن يكون النهائي مثيرًا ومفتوحًا على جميع الاحتمالات. خاصة في ظل التقارب في المستوى والرغبة الجامحة لدى الفريقين للتتويج بأغلى الألقاب.