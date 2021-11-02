نادي الأبيار يفشل في التتويج بالبطولة العربية للسيدات لكرة اليد
بقلم حواز عبد النور
فشل نادي الأبيار الجزائري في التتويج بلقب البطولة العربية لكرة اليد للسيدات بعد خسارته النهائي أمام النادي الإفريقي التونسي.
وتوج فريق سيدات النادي الإفريقي التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة الحمامات، بلقب البطولة العربية لكرة اليد للسيدات، بعد الفوز على نظيره الجزائري في المباراة النهائية، بنتيجة (26-21).
وسيطر الفريق التونسي على مجريات اللقاء، منذ بدايته، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-11 ليحرم نادي الأبيار من التتويج.
كما فاز فريق الزهراء الرياضية التونسي، على نظيره فتيات بومرداس بنتيجة 34-22، في مباراة تحديد المركز الثالث.
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