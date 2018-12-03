نادي الأغواط للمناظرات يهيمن على جوائز منتدى الشباب المتوسطي

تمكن نادي الأغواط للمناظرات من بسط هيمنته على أغلب جوائز منتدى الحوار لصوت الشباب المتوسطي.

والتي أشرفت على تنظيمه كل من القنصلية البريطانية والمركز الثقافي البريطاني برعاية من الإتحاد الاوروبي.

وشهدت المنافسة مشاركة 17 ولاية قدمت خيرة أبنائها المتميزين في ثقافة المناظرة والجدال العلمي الأكاديمي المبني على اقتراح حلول وآليات لمشكلة معينة مع تحديد هدف واضح تسير عليه معالم المناظرة.

وتحصل نادي الأغواط للمناظرات على المركز الأول في مناظرات اللغة العربية، وكذا المركز الأول لمناظرات اللغة الانجليزية.

كما تمكن فريق الأغواط للمناظرات من الحصول على جائزة أفضل مناظر باللغة العربية وحصل مدرب الفريق أيوب خنفار على جائزة أفضل مدرب.

في حين عادت جائزة أفضل مناظرة لنادي تلمسان للمناظرات، ويجدر بالذكر أن هذه المنافسة ستمكن نادي الأغواط للمناظرات من المشاركة في بطولة العالم المقبلة كمنتخب وطني.