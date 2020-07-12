نادي الإتفاق يضع النقاط على الحروف بشأن مبولحي

نفى نائب رئيس نادي الإتفاق السعودي، حاتم المسحل، وجود أي مُشكل مع الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، عكس ما تُداول مؤخرا.

وأوضح الرجل القوي في إدارة “الإتي”، بأن “الرايس” لم يوجه أي شكوى لـ”الفيفا” مثله مثل زميله التونسي نعيم السليتي، بعد تخفيض راتبيهما.

وقال في تصريحات إعلامية :”من يثبت بأن لاعبينا تقدموا بشكوى للإتحاد الدولي فأسقدم له كل ما يريد”.

وأشارت العديد من الصحف في المملكة، بأن المسحل ينتظر عودة الحارس المُخضرم، لحسم عديد النقاط بينهما بشكل سريع.

يُذكر بأن صاحب الـ34 لا يزال في العاصمة الفرنسية باريس، مُتحججا بأمور عائلية.

يأتي هذا في وقت تؤكد الكثير من المصادر، على أن مُحارب الصحراء مُقاطع لفريقه بعد خصم جزء من راتبه دون إستشارته.