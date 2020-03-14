نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة يدعو لضمان استمرار نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دعا نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة “كار” وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الإستعجالية بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النادي، اليوم السبت في بيان له، على صعوبة المخاطر التي باتت تواجه اليوم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ودعا السلطات المعنية بالتدخل حالا لإنقاذ نشاطها قبل فوات الاوان.

وأكد نادي “كار” أن النشاط الإقتصادي لهذه المؤسسات انخفض بنسبة 30 إلى 50 بالمائة في بعض القطاعات.

كما اقترح النادي مجموعة من الحلول والتدابير العاجلة لضمان استمرارية نشاط المؤسسات الجزائرية من بينها، تنفيذ الوقف الضريبي وشبه الضريبي للشركات التي تواجه صعوبات.

كما دعا نادي “كار” أيضا إلى ضرورة مراجعة قانون المالية 2020 من خلال إدخال تعديلات مختلفة لصالح المؤسسة.

وأكد النادي بضرورة إلغاء المادة 23 من التعليمة رقم 74-94 المؤرخة في 11/29/1994 للبنك الجزائري، وتحديد الائتمان للسحب على المكشوف إلى 15 يوما من حجم لأعمال.

مع الدعوة لإعادة جدولة الائتمان من قبل البنوك، والإلتزام بتسوية فواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، و30 يوماً في حالات معينة.