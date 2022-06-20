نادي الخليج السعودي يعلن تعاقده مع بلعمري
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي الخليج السعودي، الناشط بالدوري السعودي للمحترفين، عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، جمال بلعمري.
وغرد حساب نادي الخليج، صبيحة اليوم الإثنين، على تويتر بفيديو للاعب الدولي بلعمري وكتب:” أول المحاربين وصل”.
وأضاف في التغريدة:”HALA JAMAL “، ليعلن بهذه التغريدة ضمه لمدافع الخضر بصفة رسمية.
أول المحـاربين وصل 🥷🏻
H A L A J A M A L pic.twitter.com/kCInoqXHRv
— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 20, 2022
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