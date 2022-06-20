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الرياضة

نادي الخليج السعودي يعلن تعاقده مع بلعمري

بقلم فيصل زيان بوزيان
نادي الخليج السعودي يعلن تعاقده مع بلعمري
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أعلن نادي الخليج السعودي، الناشط بالدوري السعودي للمحترفين، عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، جمال بلعمري.

وغرد حساب نادي الخليج، صبيحة اليوم الإثنين، على تويتر بفيديو للاعب الدولي بلعمري وكتب:” أول المحاربين وصل”.

وأضاف في التغريدة:”HALA JAMAL “، ليعلن بهذه التغريدة ضمه لمدافع الخضر بصفة رسمية.

رابط دائم : https://nhar.tv/aB4i2
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