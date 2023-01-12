نادي الخليج يعلن عن طلاق بالتراضي مع بن العمري

أعلنت إدارة نادي الخليج السعودي، اليوم الخميس، عن فسخ العقد الذي يربطها بالدولي الجزائري جمال بن العمري.

ونشرت إدارة نادي الخليج، بيانا كشفت من خلاله: “أنهت إدارة الفريق اجراءات فسخ عقد لاعب الفريق الأول، الجزائري جمال بن العمري”.

كما أوضحت: “فسخ العقد جرى بالتراضي بين الطرفين، بناءً على طلب اللاعب، نظير ظروفه الخاصة”.

وختمت إدارة نادي الخليج بيانها: “نثمن الجهود التي بذلها بن العمري في الفترة السابقة، متمنيين له التوفيق والنجاح في باقي مشواره”.