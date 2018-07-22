نادي الخير يوزعون قارورات مياه على عمال النظافة في عز الحر بعنابة

قام أعضاء من نادي دير الخير وأنساه بولاية عنابة،بعمل تطوعي تمثل في توزيع قارورات مياه”باردة “على عمال وأعوان النظافة.

وبحسب المبادرين،فإن العمل الذي أطلق عليه شعار”برد يا عطشان” يهدف الى التخفيف من حرارة الجو على عمال النظافة.

وبخاصة الأعوان الذين يشتغلون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال الصيف.

إضافة الى زرع ثقافة العمل الخيري والتطوعي و قيم الأخلاق الطيبة،بإعتبار أن ما يقومون به هو عمل يبغون به مرضاة الله عز وجل.

وقد حازت هذه المبادرة استحسان العديد من المواطنين ،الذين لبوا نداء المشاركة وقرروا تسخير إمكانياتهم والعمل على إنجاحها.

وستستمر المبادرة إلى غاية 30 من شهر أوت المقبل،من الساعة 9 صباحا الى غاية 11 وهذا خلال فترة الذروة وتواجد العمال في مواقعهم.

تأتي المبادرة في إطار سلسلة المبادرات الخيرية وفق رؤية ومنهجية عمل إنساني و خيري بحت.