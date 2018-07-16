نادي الرائد السعودي يستقبل دوخة وبلقروي

استقبل مسؤولو نادي الرائد السعودي، اليوم الإثنين، لاعبيه الجزائريان عزالدين دوخة، وهشام بلقروي، بعد وصولهما إلى السعودية.

وحل كل من عزالدين دوخة، وهشام بلقروي، صباح اليوم، بمطار الأمير نايف، لمباشرة التحضيرات رفقة نادي الرائد السعودي تحسبا للموسم المقبل.

وكان في استقبال اللاعبان الجزئريان، كل من عضو مجلس ادارة نادي الرائد، ثامر ناصر، مدير الفريق وليد الغنيم، وعضو العلاقات العامة نايف الحنيشل.

يذكر أن دوخة، انضم إلى الرائد السعودي، شهر ماي المنصرم، قادما إليه من نادي أحد، بينما استقدم هشام بلقروي، شهر جوان المنصرم، من نادي موريرينسي البرتغالي.