نادي الريان يعلن عن إصابة براهيمي بفيروس كورونا

أعلن نادي الريان القطري، اليوم السبت، عن إصابة لاعبه الدولي الجزائري ياسين براهيمي بفيروس كورونا.

ونشر نادي الريان القطري، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أعلن فيها اكتشاف تعرض براهيمي، لفيروس كورونا.

وأضح النادي القطري، أن لاعبه الجزائري، خضع لفحص كورونا، مباشرة بعد عودته من معسكر المنتخب الوطني، أين أثبتت نتائج الفحص، ايجابية حالته.

وبهذا يكون ياسين براهيمي، ثاني لاعب من المنتخب الوطني، تتأكد إصابته بفيروس كورونا، بعد عودته من معسكر الخضر، بعد مواطنه رامي بن سبعيني.