نادي السد يبدي دعمه ليوسف عطال

أبدت إدارة نادي السد القطري، دعمها لنجمها الدولي الجزائري يوسف عطال، في التحدي المقبل الذي ينتظره مع الخضر.

ونشرت إدارة السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة عطال، بقميص الفريق، وأكدت استدعائه للتربص المقبل للمنتخب الوطني.

كما أرفق مسؤولي النادي القطري، صورة الدولي الجزائري، وزميليه المالي، محمد كامارا، والكولومبي ماتيوس أوريب، بتعليق جاء فيه: “استدعاء دولي.. كل التوفيق لكم”.

يذكر أن يوسف عطال، منتظر خلال الساعات القليلة المقبلة بأرض الوطن، لمباشرة تربصه مع الخضر، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية، وليبيريا، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.