نادي السد يخصص مداخيل مباراته في دوري أبطال آسيا لدعم فلسطين
قرر نادي السد القطري، التي ينشط ضمنه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، تخصيص مداخيل مباراتها المقبلة في دوري أبطال آسيا لدعم فلسطين.
وأعلنت إدارة نادي السد، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن تخصيص ريع تذاكر مباراتها أمام الفيصلي الأردني لدعم فلسطين.
وتأتي هذه الخرجة من النادي القطري، دعما لمشاريع حملة “فداك فلسطين”، من خلال الهلال الأحمر القطري.
يذكر أن مباراة السد، ونادي الفيصلي الأردني، ضمن دوري أبطال آسيا، مقررة، يوم الإثنين المقبل، بملعب “جاسم بن حمد”.
تبدأ غدا عملية بيع تذاكر المباراة القادمه بين #السد / الفيصلي الأردني في #دوري_ابطال_اسيا وذلك من خلال المتجر الرسمي بالنادي و المتجر الرسمي في فيلاجيو وقد قررت ادارة النادي تخصيص ريع التذاكر لدعم مشاريع حملة #فداكِ_فلسطين 🇵🇸 من خلال الهلال الأحمر القطري .@QRCS pic.twitter.com/6ddjHKJUv3
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) October 15, 2023