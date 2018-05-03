نادي السد يقرر الإحتفاظ بخدمات حمرون إلى غاية 2019

قرر نادي السد القطري، الإحتفاظ بخدمات اللاعب الجزائري يوغرطة حمرون، إلى غاية نهاية عقده مع الفريق في جوان 2019.

وكشف رئيس جهاز كرة القدم بنادي السد، محمد غانم العلي، للصحافة القطرية، أنّ إدارة فريقه قررت الإحتفاظ بخدمات يوغرطة حمرون.

وصرح محمد غانم العلي: “يوغرطة حمرون، محترف الفريق الأول، مستمر مع النادي إلى نهاية عقده الذي يتواصل إلى جوان 2019”.

وأضاف: “حمرون من أفضل اللاعبين المحترفين في قطر، والفريق يعتمد عليه بصورة كبيرة، والموسم لم ينته بعد”.

وتابع: “مازال أمامنا مشوار مهم في البطولة، وكأس الأمير، والبطولة الآسيوية، وسنكون بحاجة لخدماته”.