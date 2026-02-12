نادي السويحلي الليبي يعلن فسخ عقده مع المدافع الجزائري بن زياد

أعلنت إدارة نادي السويحلي الرياضي الليبي، عن فسخ العقد الذي يربطها بالمدافع الجزائري موسى بن زياد.

ونشرت إدارة نادي السويحلي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، خبر فسخ عقد بن زياد.

كما حرص مسؤولي النادي الليبي، على توجيه الشكر للمدافع الجزائري، ومبدين تمنياتهم له بالتوفيق في باقي مشواره الرياضي.

يذكر أن موسى بن زياد، كانت قد انتقل من شبيبة القبائل، إلى نادي السويحلي الليبي، بعقد يمتد إلى غاية 2028، قبل أن يتم فسخه.