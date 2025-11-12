نادي السيلية يعلن استدعاء أوناس للمشاركة في كأس العرب 2025

أعلنت إدارة نادي السيلية القطري، اليوم الأربعاء، عن تلقي لاعبهم الدولي الجزائري، آدم أوناس، دعوة للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ونشرت إدارة السيلية، بيان عبر حسابها على منصة “X”، عن تلقي أوناس دعوة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العرب 2025.

كما أضاف دات البيان، بأن الدعوة التي تلقاها أوناس، تأتي نظير المستويات الكبيرة التي قدمها مع ناديه السيلية، هذا الموسم.

واعتبرت إدارة نادي السيلية القطري، بأن عودة لاعبها، آدم أوناس، للمنتخب الوطني، مستحقة، لما يقدمه من آداء مميز.