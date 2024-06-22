نادي الشمال القطري يعلن تعاقده مع بونجاح

أعلن نادي الشمال القطري، اليوم السبت، رسميا عن تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، قادما من نادي السد.

وحسب بيان إدارة نادي الشمال، عبر صفحتها الرسمية، على منصة “إكس”، فقد أعلن رئيس النادي إبراهيم السادة تعاقده رسميا مع مهاجم الخضر بونجاح، على هامش عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي.

للإشارة فإن بونجاح، غادر السد القطري، مع نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت لـ 9 سنوات كاملة، توّج خلالها بـ 14 لقبا.