نادي الصحافة لـ Ooredoo.. الحفاظ على الذاكرة الوطنية في صلب الواجب الصحفي

نظمت أمس مؤسسة Ooredoo،الدورة التكوينية الـ 80 لفائدة الصحفيين، حول موضوع: “دور الفيلم الوثائقي التاريخي في تدوين، حفظ الذاكرة وتبليغها “.

هذه الدورة التكوينية، التي جرت على مستوى مدرسة التكوين “أكاديميا” التابعة لـOoredoo. نشطها السعيد عولمي، المخرج والمنتج الوثائقي القدير. المعروف بشغفه والتزامه بتسليط الضوء على محطات مرجعية في تاريخ الجزائر. وخاصة خلال الفترة الاستعمارية.

تطرق المخرج السعيد عولمي الى اهمية الفيلم الوثائقي فيسرد الاحداث التاريخية وحفظ الذاكرةالجماعية وتبليغها الى الاجيال القادمة. وكذلك مساهمة الفيلم الوثائقي التاريخي في بناء الهوية الوطنيةوتقوية روح المواطنة.

شرح للحضور مراحل إنجاز الفيلم الوثائقي التاريخي من الفكرة حتى البث، والركائز التي يبنى عليها:من الوثائق المكتوبة،الارشيف السمعي البصري، الشهاداتالحية. مداخلات الباحثين والمؤرخين وأماكن الذاكرة.

لتوضيح الرؤية أكثر للصحفيين، قدم كنموذج سلسلة شهود الذاكرة التي تناولت مأساة المنفيين الجزائريين الى كاليدونيا، هذه الصفحة السوداء من تاريخ المستعمر الفرنسي، والتي طبعت أجيالاً من الزمن، لكنها للأسف لا تزال غير معروفة.

كما تحدث المخرج بشكل مؤثر عن هذه القصةالأليمة لجزائريين هجروا قهرا من أرضهم وماتوا في صمت بعيدًا عن وطنهم. وكيف ساهمت هذه السلسة الوثائقية في ترميم هذا الجزء من الذاكرة وإعادة الاعتبار لأرواح المنفيين. الذين حفظتهم ذاكرة أسلافنا ونساهم التاريخ.

وبعدها، تم عرض فيلم وثائقي بعنوان “كايان، أو قصة جحيم” الذي تناول موضوع المنفيين الجزائريين الى غويانا الفرنسية (Guyanefrançaise). سيناريو وإخراج السعيد عولمي.إنتاج: وزارة المجاهدين وذوي الحقوق سنة 2023، إنتاجتنفيذي: مؤسسة باست كوم (Best Com).

وفي الاخير أكدالمخرج للصحفيين بأن” الذاكرة الجماعية هي صمام الامان. ولا يمكنان نبني مستقبل إذا كنا نجهل تاريخنا”.