نادي الغرافة يجدد عقد نجمه الجزائري براهيمي

جددت إدارة نادي الغرافة القطري، العقد الذي يربطها، بالنجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ليواصل هذا الأخير مغامرته مع الفريق.

ونشرت إدارة فريق الغرافة، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، أعلنت من خلاله تجديد عقد ياسين براهيمي.

وتأتي هذه الخطوة من مسؤولي النادي القطري، بالنظر للمساهمة الكبيرة التي قدمها الدولي الجزائري، في تتويج الغرافة، بلقب كأس أمير قطر للموسم الماضي.

يذكر أن ياسين براهيمي 35 عاما، كان قد انضم لنادي الغرافة موسم 2022، وخاص معه 84 مباراة، أحرز فيها 45 هدفا، ومنح 36 تمريرة حاسمة.