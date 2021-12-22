نادي الغرافة يحتفل بمهدي تاهرات
بقلم كريم.تيغرمت
احتفل نادي الغرافة القطري، بلاعبه الدولي الجزائري مهدي تاهرات، بعد تتويجه بكأس العرب، رفقة المنتخب الوطني.
وغردت إدارة الغرافة، عبر حسابها الرسمي للفريق على “تويتر”: “الفهود يحتفلون بمهدي تاهرات بمناسبة تتويجه بكأس العرب مع المنتخب الجزائري”.
كما أرفق مسؤولي النادي القطري، هذه التغريدة، بصورة لطهرات، خلال احتفال إدارة الفريق، زملائه، بتتويجه مع الجزائر.
📸| الفهود يحتفلون بمهدي تاهرات 💛💙
بمناسبة تتويجه بطلا لكأس العرب 🏆 مع منتخب الجزائر 🇩🇿
مبرووك 👏 @LesVerts @Dime917 pic.twitter.com/jrfCCgVlwB
— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) December 22, 2021
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