نادي الغرافة يحتفل بمهدي تاهرات

احتفل نادي الغرافة القطري، بلاعبه الدولي الجزائري مهدي تاهرات، بعد تتويجه بكأس العرب، رفقة المنتخب الوطني.

وغردت إدارة الغرافة، عبر حسابها الرسمي للفريق على “تويتر”: “الفهود يحتفلون بمهدي تاهرات بمناسبة تتويجه بكأس العرب مع المنتخب الجزائري”.

كما أرفق مسؤولي النادي القطري، هذه التغريدة، بصورة لطهرات، خلال احتفال إدارة الفريق، زملائه، بتتويجه مع الجزائر.