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الرياضة

نادي الغرافة يحتفل بمهدي تاهرات

بقلم كريم.تيغرمت
نادي الغرافة يحتفل بمهدي تاهرات
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احتفل نادي الغرافة القطري، بلاعبه الدولي الجزائري مهدي تاهرات، بعد تتويجه بكأس العرب، رفقة المنتخب الوطني.

وغردت إدارة الغرافة، عبر حسابها الرسمي للفريق على “تويتر”: “الفهود يحتفلون بمهدي تاهرات بمناسبة تتويجه بكأس العرب مع المنتخب الجزائري”.

كما أرفق مسؤولي النادي القطري، هذه التغريدة، بصورة لطهرات، خلال احتفال إدارة الفريق، زملائه، بتتويجه مع الجزائر.

رابط دائم : https://nhar.tv/UUkVX
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