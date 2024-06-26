نادي الغرافة يعلن رحيل الدولي الجزائري بولاية

وجهت إدارة نادي الغرافة القطري، اليوم الأربعاء، الشكر للدولي الجزائري فريد بولاية، نظير كل ما قدمه للفريق.

ونشرت إدارة الغرافة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة فريد بولاية، أرفقتها بعبارة الشكر.

وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي النادي القطري، بعد انتهاء العقد الذي يربط الدولي الجزائري، بفريق الغرافة.

يذكر أن فريد بولاية، انتقل إلى نادي الغرافة القطري، في صيف 2022، أين أمضى على عقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.