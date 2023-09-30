نادي الفتح يحتفل مع بن دبكة بهذه المناسبة

هنأ نادي الفتح السعودي، لاعبه الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، بمناسبة بلوغه المباراة رقم “100” له بألوان الفريق.

ونظمت إدارة نادي الفتح، ولاعبي الفريق، احتفالا صغيرا لبن دبكة، خلال الحصة التدريبية، بهذه المناسبة.

كما نشرت إدارة النادي السعودي، الأرقام التي بصم عليها الدولي الجزائري، طيلة هذه المباريات، والتي شارك في 96 منها كأساسي، سجل خلالها 25 هدفا، ومنح 17 تمريرة، بالإضافة لمساهمته في 42 هدفا.

يذكر أن سفيان بن دبكة (31 عاما)، يعتبر حاليا، من الركائز الأساسية في تشكيلة ناديه الفتح السعودي.