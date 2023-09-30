نادي الفتح يحتفل مع بن دبكة بهذه المناسبة
بقلم كريم تيغرمت
هنأ نادي الفتح السعودي، لاعبه الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، بمناسبة بلوغه المباراة رقم “100” له بألوان الفريق.
ونظمت إدارة نادي الفتح، ولاعبي الفريق، احتفالا صغيرا لبن دبكة، خلال الحصة التدريبية، بهذه المناسبة.
كما نشرت إدارة النادي السعودي، الأرقام التي بصم عليها الدولي الجزائري، طيلة هذه المباريات، والتي شارك في 96 منها كأساسي، سجل خلالها 25 هدفا، ومنح 17 تمريرة، بالإضافة لمساهمته في 42 هدفا.
يذكر أن سفيان بن دبكة (31 عاما)، يعتبر حاليا، من الركائز الأساسية في تشكيلة ناديه الفتح السعودي.
الفهيد أكثر اللاعبين مشاركة في دوري المحترفين بـ 308 مباريات 🔝
بن دبكة يصل للمباراة رقم 100 مع فريق #الفتح 👏🏻
نحتفل بهم وبأرقامهم 🥳 pic.twitter.com/w1UHVeLqUC
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 29, 2023
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