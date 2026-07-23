نادي الفتح يعلن رحيل بن دبكة عن الفريق

أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي، رحيل لاعبها الجزائري، سفيان بن دبكة، عن الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة نادي الفتح، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة X”، خبر مغادرة بن دبكة بعد ستة سنوات، قضاها في الفريق.

كما حرص مسوؤلي النادي السعودي، على توجيه الشكر لبن دبكة، على كل ما قدمه خلال فترة تقمصه ألوان النادي.

وحسب بعض التقارير الصحفية العربية، يتجه سفيان بن دبكة، لخوض تجربة جديدة في مشواه الرياضي مع نادي الحزم.