نادي القرن يكشف حقيقة تقديمه عرضا لبلايلي

كشف أمير توفيق المكلف بالإستقدامات في نادي الأهلي المصري، عن حقيقة رغبة فريقه في إستقدام الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”بلايلي لاعب كبير وسيمثل إضافة لأي فريق يتمكن من إستقدامه، ولكننا لم نقدم عرضا له”.

وكان إسم صانع ألعاب الخضر، قد إرتبط مؤخرا بنادي القرن، نظرا للمشاكل التي يعيشها في السعودية، بسبب مستحقاته المالية.

يُذكر بأن إبن وهران، كان قد هدد إدارة الأهلي السعودي، بفسخ عقده من جانب واحد لتقوم الأخيرة بمنحه جزاء من أمواله.

ويُشار أيضا بأن مُحارب ومنذ أشهر، وهو لا يخفي رغبته في التغيير الأجواء، كونه لم يجد ضالته في السعودية