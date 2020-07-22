نادي المقاولين والصناعيين تطلق قافلة لتوزيع الاقنعة ومعقم اليدين بالبليدة

اشرف والي ولاية البليدة كمال نويصر اليوم الاربعاء على اعطاء اشارة انطلاق قافلة تحسيسية و توعوية في اطار محاربة انشار فيروس كورونا كوفيد 19 بمقر الولاية.

الحملة تمت بحضور رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة كمال مولا ومدير الصحة والسكان للولاية أحمد جمعي، العملية بادر بها نادي المقاولين والصناعيين لولاية البليدة.

وذلك بالتنسيق مع الولاية، حيث ستقوم هذه القافلة بتوزيع الاقنعة الواقية و هلام مطهر لليدين عبر مختلف المساحات العمومية والاحياء بالولاية من اجل محاربة انتشار الوباء بالولاية