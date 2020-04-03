نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.. تزويد الأحياء الشعبية والمناطق الريفية للبليدة بمختلف المواد الغذائية

أخبار الجزائر
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نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.. تزويد الأحياء الشعبية والمناطق الريفية للبليدة بمختلف المواد الغذائية
بقلم فوزية مسعدي

قام نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة “CEIMI”، اليوم الجمعة، بتزويد الأحياء الشعبية والمناطق الريفية للبليدة بمختلف المواد الغذائية.

ونشر النادي برئاسة المدير العام لمجمع “فينوس الجزائر”، كمال مولى، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، صورا لإنطلاق القافلة التضامنية لتزويد الأحياء السعبية بولاية البليدة وكذا المناطق الريفية بمختلف المواد الغذائية.

وأشار ذات المصدر  أن المؤسسات التابعة لنادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة، قررت تمديد عملها من خلال الاقترات بقدر ممكن من العائلات التي تواجه صعوبات.

الحملة التضامنية، التي تمت بالشراكة مع جمعية كافل اليتيم لولاية البليدة، ضمنت إرسال كل من مادة  السميد والكسكس والحليب في عبوات UHT والمياه المعدنية والبقول والأرز.

بالإضافة إلى منظفات و مواد لتنظيف (ماء جافيل، و مواد تنظيف مضادة للجراثيم) وهلام كحولي مائي مباشرة إلى 2000 عائلة في ولاية بليدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=800513

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