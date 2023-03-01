نادي الوصل الإماراتي يُكرم نجم الخضر الأسبق بلومي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كرم نادي الوصل الإماراتي، أمس الثلاثاء، لاعب المنتخب الوطني الأسبق لخضر بلومي، بعد زيارته لمقر النادي.
وعلى هامش مشاركته في المباراة الخيرية التي جمعت بين نجوم كأس العالم ونجوم أسيا في دبي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الوصل، عبر تويتر، أمس الثلاثاء، صوراً لتكريم نجم الخضر بلومي بمقر الفريق، بحضور مسؤولي النادي الإماراتي.
أسطورة الكرة الجزائرية 🇩🇿 نجم منتخب محاربو الصحراء 💚 #لخضر_بلومي يزور تدريبات #الفهود في زعبيل ويعبر عن مدى حبه واعتزازه بالكيان الوصلاوي العريق 💛
.#نورت_زعبيل 🇩🇿💛🇦🇪
.#الإمبراطور | #EMPEROR
.#لنجعلها_زعبيل 💛 pic.twitter.com/RUFKIFGUUU
— AlWasl SC (@AlWaslSC) February 28, 2023
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