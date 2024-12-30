نادي بارادو يتعرف على موعد مباراته المتأخرة أمام اتحاد بسكرة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، موعد المبارة المتأخرة المقررة بين نادي بارادو وضيفه اتحاد بسكرة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، تم تحديد تاريخ الأول من شهر جانفي الداخل موعداً لخوض هذه المباراة.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذه المواجهة ستجرى بملعب 5 جويلية بالعاصمة. انطلاقا من الساعة الرابعة عصراً.

يذكر أن هذه المباراة المتأخرة التي ستجمع نادي بارادو بضيفه اتحاد بسكرة، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة العاشرة من البطولة المحترفة.