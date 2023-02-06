نادي بارادو يعلن إنتقال هذا الثلاثي للدوري القطري

أعلن نادي بارادو، عن إنتقال لاعبي أكاديميته الثلاثي عبد الغاني لعلام و حنفوق فؤاد و رفيق محمد عمر للإحتراف في دوري نجوم قطر.

وحسب بيان الفريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فإن اللاعب عبد الغاني لعلام، إلتحق بنادي المرخية الناشط في دوري نجوم قطر بعقد مدته 5 سنوات.

أما اللاعب حنفوق فؤاد، إنضم لنادي معيذر الناشط في الدرجة الثانية القطرية لمدة 5 سنوات، فيما إلتحق اللاعب رفيق محمد عمر لنادي الشمال بعقد مدته 5 سنوات.