نادي بارادو يواجه وديا فريق الظفرة الإماراتي بسلوفينيا

يواصل فريق أتليتيك بارادو، تحضيراته الصيفية الجارية حاليا بسلوفينيا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة نادي بارادو، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن خوض الفريق اختبار ناجح ضمن تربصهم بسلوفينيا.

كما أضاف ذات المصدر، بان الفريق سيخوض مباراة ودية تحضيرية يوم الخميس المقبل، في مواجهة نادي الظفرة الإماراتي.

ويأتي هذا ضمن مساعي إدارة، والطاقم الفني لنادي بارادو، من أجل ضمان أفضل جاهزية لتعدادهم قبل انطلاق المومس الكروي الجديد.