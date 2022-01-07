نادي باو الفرنسي يضم الملالي على شكل إعارة
ضم فريق باو الفرنسي بصفة رسمية اللاعب الدولي الجزائري فريد الملالي اليوم الجمعة.
النادي الناشط في القسم الثاني الفرنسي أعلن عن ضم لاعب أنجي على شكل إعارة.
وكان خريج مدرسة أتلتيك بارادو قد التحق بأنجي قبل ثلاثة مواسم من الآن لكنه فشل في فرض نفسه.
الدولي الجزائري يرسم زواجه من تايلور وفق الشريعة الإسلامية
بعد مدة من إعلان ارتباطه رسميا، بعارضة الأزياء تايلور وارد، رسم الدوي الجزائري رياض محرز، زواجه وفق الشريعة الإسلامية.
وكشفت صحيفة “ذا صن”، البريطانية، عن قيام محرز بمراسيم زواجه من تايلور، بصفة رسمية وفق الشريعة الإسلامية.
كما يأتي هذا، عقب قيام الدولي الجزائري، بمراسيم مدنية في وقت سابق، على أن يتم تنظيم حفل كبير مستقبلا في انجلترا.
يذكر أن محرز أهدى تايلور خاتم خطوبة قيمته 7 مليار سنتيم، كما اشترى منزل في مانشستر، بقيمة 36 مليار سنتيم
وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها رياض محرز، قبل أيام قليلة عن موعد إنطلاق كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر بالكاميرون.
جون كامارا: الجزائر من أفضل المنتخبات في العالم
اعترف لاعب منتخب سيراليون، جون كامارا، بقوة المنتخب الجزائري، معتبرا اياه من أفضل منتخبات العالم، كما أشاد بالدولي الجزائري رياض محرز.
وصرح جون كامارا، لمبعوث تلفزيون “النهار” بالكاميرون: “الجزائر ليست أفضل منتخب في إفريقيا فقط، بل في العالم أيضا”
كما أضاف: “أنا فخور بوجود لاعبين أفارقة جيدين يمثلون القارة أفضل تمثيل، في صورة رياض محرز”.
يذكر أن منتخب سيراليون، سيكون أول منافس للخضر في بطولة كأس أمم إفريقا 2021، المقرر بالكاميرون.
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أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة التي جمعتهم أمس الخميس بنادي جوفنتوس.
ونشر غولام، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عقب هذه المباراة، أين قال: “مردود من المستوى العالي”.
كما أضاف الدولي الجزائري، بخصوص نتيجة التعادل التي انتهت عليها هذه المواجهة: “النتيجة النهائية، نفخر بها”.
يذكر أن فوزي غولام، شارك لأول مرة هذا الموسم، في مباراة كاملة بألوان ناديه نابولي الإيطالي، وقدم مردودا في المستوى.
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