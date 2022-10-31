نادي بوردو يعلن فسخه عقد زرقان

أعلن نادي بوردو الفرنسي، الناشط في الليغ2 الفرنسية، اليوم الإثنين، فسخه العقد الذي يربطه بالدولي الجزائري مهدي زرقان.

ونشرت إدارة نادي بوردو، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، أعلنت من خلالها عن فسخ العقد الذي يربطها بمهدي زرقان.

كما أبدى مسؤولي النادي الفرنسي، من خلال هذه التغريدة، تمنياتهم بالتوفيق للاعب الجزائري في باقي مشواره الكروي.

يذكر أن مهدي زرقان، انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي لنادي أوفي كريت اليوناني، على شكل اعارة من بوردو، لموسم واحد.