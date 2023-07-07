نادي تركي يدخل سباق التعاقد مع بلايلي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية وتركية، اليوم الجمعة، عن دخول ناد تركي سباق التعاقد مع جناح المنتخب الوطني، يوسف بلايلي.

ووفق ماذكره تقرير لموقع “HABER61“، فإن نادي طرابزون سبور، بدأ بإجراء محادثات للتعاقد مع لاعب الخضر يوسف بلايلي، والمتواجد دون فريق حاليا.

يجدر الإشارة، يتواجد اللاعب يوسف بلايلي في مفكرة عدة أندية عربية ومحلية، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مستقبله قريبا، للعودة للمنافسة، تحسبا لقادم المواعيد مع المنتخب الوطني.