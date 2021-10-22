نادي ريمس يهنئ عيسى ماندي
بقلم كريم.تيغرمت
وجهت إدارة نادي ريمس الفرنسي، اليوم الجمعة، تهانيها للاعبها السابق، الدولي الجزائري عيسى ماندي.
ونشرت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق، على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا، والقائد السابق للفريق”.
وتزامنت هذه التغريدة من النادي الفرنسي، بمناسبة بلوغ لاعب الخضر عامه الثلاثين، الذي يتزامن وتاريخ 22 أكتوبر.
يذكر أن عيسى ماندي، سبق له حمل ألوان نادي ريمس الفرنسي، قبل أن ينتقل لريال بيتيس الإسباني، ليستقر حاليا في نادي فيريال.
3️⃣0️⃣ ans aujourd’hui ! 🎂
𝗝𝗢𝗬𝗘𝗨𝗫 𝗔𝗡𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗜𝗥𝗘 à notre ex-stadiste et capitaine @aissamandi23 🥳🎈 pic.twitter.com/CgaMstvHje
— Stade de Reims (@StadeDeReims) October 22, 2021
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