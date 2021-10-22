نادي ريمس يهنئ عيسى ماندي

وجهت إدارة نادي ريمس الفرنسي، اليوم الجمعة، تهانيها للاعبها السابق، الدولي الجزائري عيسى ماندي.

ونشرت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق، على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا، والقائد السابق للفريق”.

وتزامنت هذه التغريدة من النادي الفرنسي، بمناسبة بلوغ لاعب الخضر عامه الثلاثين، الذي يتزامن وتاريخ 22 أكتوبر.

يذكر أن عيسى ماندي، سبق له حمل ألوان نادي ريمس الفرنسي، قبل أن ينتقل لريال بيتيس الإسباني، ليستقر حاليا في نادي فيريال.

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