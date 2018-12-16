نادي رين يبحث عن بديل لرامي بن سبعيني

يبحث رئيس نادي رين الفرنسي، أوليفيي ليتانغ، عن ظهير أيسر، خلال هذا الميركاتو الشتوي، قصد تعويض الرحيل المرتقب للدولي الجزائري، رامي بن سبعيني.

وكشف موقع “فوت ميركاتو”، أن إدارة رين، تستهدف التعاقد مع لاعبين اثنين، ينشطان في منصب، بن سبعيني، ويتعلق الأمر بكونان، من نادي ريمس، وموبانج، لاعب تولوز.

وأقدم مسؤولو رين، على هذه الخطوة، لاقتناعهم برحيل مدافع الخضر، بن سبعيني، عن الفريق، نحوى أحد الأندية المهتمة بخدماته.

يذكر أن رامي بن سبعيني (23 عاما)، مطلوب من عديد الأندية الأوروبية، على غرار ايفرتون الإنجليزي، إشبيليا الإسباني، وانتر ميلان الإيطالي.