نادي سبال يبدي استعداده لبيع عقد فارس

أبدت إدارة نادي سبال الإيطالي، موافقتها المبدئية لبيع عقد لاعبها الدولي الجزائري محمد فارس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي نادي سبال، على استعداد للتفاوض على بيع عقد محمد فارس.

وأوضحت إدارة النادي الإيطالي، رغبتها في الإستفاد من قيمة تحويل مدافعها الجزائري، خاصة وأن الفريق يمتلك مدافع أيسر قوي، بإمكانه تعويض رحيل فارس.

ويبقى على نادي فيورنتينا، الذي يصر على خدمات محمد فارس، تقديم عرض مغر، لإقناع مسؤولي نادي سبال، ببيع عقده الصيف المقبل.